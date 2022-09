Temposõidus tuli üllatuslikult maailmameistriks 25-aastane norralane

25-aastane Foss läbis 34,2 km pikkuse distantsi ajaga 40.02,78 ja teenis enda esimese suure võidu. Hõbeda võitis šveitslane Stefan Küng, kaotades võitjale 2,95 sekundiga ja pronksi teenis värske Vuelta võitja, belglane Remco Evenepoel, kaotades üheksa sekundiga.

"Tundub, et see on mingisugune unenägu, ma ei suuda seda uskuda, see on nii ebareaalne," ütles Foss pärast triumfi. "Mu jalad olid head ja olin enesekindel, et vorm on hea, aga see on rohkem kui oskasin unistada. Püüan võitu nautida, aga selleks peab see mulle esmalt kohale jõudma."

Kolmandat järjestikust temposõidu MM-tiitlit jahtinud Filippo Ganna pidi leppima seitsmenda kohaga, tema ees oli kuues kahekordne Tour de France'i võitja, sloveen Tadej Pogacar.

Esimest korda selgusid MM-il temposõidu maailmameistrid nii meeste kui naiste eliitklassis samal päeval. Naiste MM-kulla võitis 35-aastane hollandlanna Ellen van Dijk, kes finišeeris ajaga 44.28,60. Van Dijkile on see kolmas temposõidu maailmameistritiitel, vaid prantslanna Jeannie Longol on rohkem – neli – temposõidu MM-kuldasid.

Hõbeda võitis austraallanna Grace Brown, kaotades võitjale 12,73 sekundiga, pronksi teenis Tokyo olümpiahõbe ja viimase kahe MM-i hõbe, šveitslanna Marlen Reusser, kaotades 41 sekundiga.

Neljandana lõpetas itaallanna Vittoria Guazzini, kes tuli kuni 23-aastaste maailmameistriks.