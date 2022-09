Hollandi rattalegend krooniti küünarnukimurru kiuste maailmameistriks

39-aastane van Vleuten kukkus kolmapäevase segateatesõidu avameetritel karmilt ning haiglas tuvastati tal parema käe küünarnukis murd.

Sellele vaatamata oli hollandlanna laupäeval maanteesõidus ikkagi stardis ning kuigi ta veetis suurema osa 164-kilomeetrisest distantsist sügaval peagrupis, aga kerkis 500 meetrit enne finišit esile ning õigesti ajastatud taktikaline käik andis talle sprinterite Lotte Kopecky (Belgia) ja Silvia Persico (Itaalia) ees esikoha.

If you're just waking up, Annemiek van Vleuten is inevitable.



Has anyone ever had a better season than Van Vleuten's 2022?pic.twitter.com/UvwYFJwKn3