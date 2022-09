Pärnu Sadamas jätkav Kullamäe: võib julgelt öelda, et meil on uus meeskond

Kevadel ajaloolise Eesti meistrikulla võitnud Pärnu Sadam on uute mängijate ja uue peatreeneri Toomas Annuki käe all higistanud kuu aega. Abitreenerina jätkava Gert Kullamäe sõnul on neil koos motiveeritud ja tulemust teha sooviv meeskond.

"Meil on ma arvan, et võib julgelt öelda, uus meeskond, uus peatreener, uued mehed. On eestlaste seas uusi mehi, on uued välismaalased. Esmapilk on väga äge, et treenerina on super tunne, kui sul on mängijad kogu aeg ihu ja hingega asja kallal," ütles Pärnu Sadama abitreener Gert Kullamäe.

Palgatud mängijate tööeetika ja ambitsioonikusega on väga rahul uus peatreener Toomas Annuk, kes ütles, et esimene kuu uuel tööpostil möödus üllatavalt hästi.

"Sisseelamine on läinud üllatavalt libedalt. Pärnu on minu jaoks suhteliselt tundmatu linn, et peale ranna ja spordihalli palju kohti ei teadnud. 16. augustil alustasime tööd ja kindlasti tuleb tunnustada abitreener Gerti, kes on aidanud selle sisseelamise ülimalt mõnusaks teha," ütles uus peatreener Toomas Annuk.

Välismängijaid on Pärnu nimekirjas viis ja klubi näitas, et neil on ka tugev missioonitunne, sest kaks meest palgati Ukrainast.

"Tänasel päeval tuleb ikkagi väga suurt südant näidata. Me kõik teame, mis maailmas toimub ja mul on ääretult hea meel, et saame kahele Ukraina kutile pakkuda sellist võimalust," kommenteeris Kullamäe.

Kolmapäeval tehakse Serbias debüüt FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril. Tänu Eesti meistritiitlile on meeskond saanud pidada kontrollmänge Leedu tugevamate tiimidega.

"Väga hea meel, et Eesti meistreid austatakse ja kutsutakse turniirile. See teeb mõnes mõttes ikkagi südame soojaks, et tasub võita tiitleid, et siis oled ka naabrite juures natukene tegijam," lisas Kullamäe.

Gert Kullamäe poja Kristian Kullamäe koduklubi Panevežyse Lietkabelis mängis 16. septembril just Kullamäe poolt juhendatava Pärnu Sadama vastu ning võitis neid 90:73 (25:14, 22:21, 21:20, 22:18). Kullamäe oli resultatiivseim, visates mängus 18 punkti.