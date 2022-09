De Vries asendab haigestunud Albonit ja teeb F1 debüüdi

Reedel Aston Martini ridades esimesel vabatreeningul osalenud De Vries kutsuti ülejäänud nädalavahetuseks Williamsi rooli, kuna Albonil diagnoositi pimesoolepõletik.

Albon sai reedestel vabatreeningutel 10. ja 11. koha, kuid laupäeval andis Williams teada, et Tai vormelisõitja peab Monza etapi vahele jätma. "Alex Albon tundis end hommikul halvasti ja võttis ühendust FIA meditsiinilise personaliga ning nüüd on ta pimesoolepõletikuga haiglas," teatas Williamsi meeskond. "Selle tõttu saame nüüd kinnitada, et tema asemel sõidab ülejäänud nädalavahetusel Williamsi ridades varusõitja Nyck de Vries. Alex tunneb end muidu hästi ja meeskond soovib talle kiiret paranemist."

Mercedes võttis 27-aastase De Vriesi tänavu enda tiiva alla ja ta on varusõitjana saanud vabatreeningul osaleda kolmel korral: Hispaania GP-l Alboni asemel Williamsiga, Prantsusmaa GP-l Lewis Hamiltoni asemel Mercedesega ja nüüd Monzas Sebastian Vetteli asemel Aston Martiniga.

2019. aastal võitis De Vries vormel-1 MM-sarja ja 2021. aastal vormel-E sarja.