Verstappen stardib kodupubliku ees parimalt kohalt

Viimase kvalifikatsioonisessiooni esimesel läbimisel oli Leclerc konkurendist 0,059 sekundi jagu nobedam, aga hooaja kümnendat etapivõitu jahtiv Verstappen tegi seejärel vigade paranduse.

Paremuselt kolmanda aja sõitis välja hispaanlane Carlos Sainz (Ferrari; +0,092) ja neljas oli britt Lewis Hamilton (Mercedes; +0,306). Seejuures rikkus Hamiltoni viimase ürituse Sergio Perez (Red Bull), kes tegi viimases kurvis pirueti ja stardib viiendana (+0,735).

Kuuendat aega näitas britt George Russell (Mercedes; +0,805), seitsmendat britt Lando Norris (+0,832) ja kaheksandat sakslane Mick Schumacher (Haas; +1,100).

QUALIFYING CLASSIFICATION @Max33Verstappen takes his fourth pole of the season #DutchGP #F1 pic.twitter.com/5mIkUPdcTq