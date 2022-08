Vips näitas vabatreeningul kümnendat aega

Kiireim oli Ralph Boschung (Campos Racing), kelle parim ringiaeg oli 2.01,376. Esikolmikusse mahtusid veel A Cordeel (Van Amersfoort Racing) ja Iwasa (DAMS).

Vipsi kiireim ringiaeg oli 2.02,311.

Vormel-2 kvalifikatsioon algab reede õhtul Eesti aja järgi kell 19.30.

TOP TEN - PRACTICE



A stop-start session saw @BoschungRalph take the top spot



Full timings https://t.co/qLgyAl8jKj#BelgianGP #F2 pic.twitter.com/7ugqpCuRcH