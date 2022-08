Toijala: selle koondisega on, mille peale ehitada, poisid mängivad südamega

"Õnnitlused Sloveeniale, nad on hea meeskond. Sloveenia on üks Euroopa paremaid, kui mitte parim tiim. Loomulikult on väljakutseks tulla võõrsile sellisesse õhkkonda mängima. Arvan, et mängu algus oli meil hea, aga siis teise veerandi alguses oli üks väga halb periood. Lauavõitlus oli suurimaks probleemiks," vahendab basket.ee Eesti koondise peatreeneri Jukka Toijala sõnu. "Teadsime, et nad tulevad hooga lauda, aga me ei suutnud oma tööd teha ja Sloveenia sai sealt liiga palju lihtsaid punkte."

"Me oleme noor tiim ja tahame pead tõsta," lisas Toijala. "Olen enamiku mänguga rahul ning sellel koondisega on, mille peale ehitada, kuna poisid mängivad südamega. Seega, me vaatame tulevikku."

Eesti resultatiivseimaks kerkinud Kerr Kriisa lisas: "Mulle meeldis, et me ei andnud alla. Vahe läks juba 20 peale, aga siis tuli tagasi 12 peale. See näitas meie sisu, et me pole allaandjad. Hea mäng oli, kindlasti oli huvitav vaadata ning lähme siit edasi."

Eesti koondise jaoks jätkub valikturniir pühapäeval kodus Soome vastu, kes oli neljapäeval kodus üle Iisraelist 79:73.