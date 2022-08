Eesti järgmine vastane Soome astus tähtsa sammu MM-finaalturniiri poole

Korvpalli maailmameistrivõistluste Euroopa valiksarjas teenis neljapäeva õhtul tähtsa võidu Eesti järgmine vastane Soome, edu saatis ka Kristaps Porzingisele toetunud lätlasi ning võimsa duelli pidasid maha Serbia ja Kreeka tähtmängijad.

Eesti valikgrupis astus suure sammu MM-finaalturniiri poole Soome, kes oli Lauri Markkaneni 28 punkti ja üheksa lauapalli toel 79:73 üle Iisraelist. Soome on J-grupis sarnaselt neljapäeval Rootsi 67:50 alistanud Saksamaale seitsmest mängust võitnud kuus, Sloveenial on kolmandana viis võitu ja kaks kaotust ning Iisraelil neljandana kolm võitu ja neli kaotust. Rootsil ja Eestil on kaks võitu ja viis kaotust. Finaalturniirile pääsevad iga grupi kolm parimat.

Läti koondis sai neljapäeval suure võidu, kui kodusaalis alistati I-valikgrupis Türgi 111:85. Kristaps Porzingis panustas 22 punkti, 14 lauapalli ja lausa kuue viskeblokeeringuga, Davis Bertans toetas teda 17 ja Rihards Lomazs 15 punktiga.

Kahe gigandi - Nikola Jokici ja Giannis Antetokounmpo - ehk Serbia ja Kreeka vastasseisus viis Jokici kaugvise serblased poolteist minutit enne normaalaja lõppu kaheksa punktiga juhtima, Thanasis Antetokounmpo vastas kohe oma kolmesega ja Nick Calathese vise vähendas vahe kolmele silmale. Serblased ei leidnudki allesjäänud 90 sekundiga enam korvi ning Tyler Dorsey tabav kaugvise 11 sekundit enne lõpusireeni viis mängu lisaajale.

Serbia saavutas lisaaja keskel kuuepunktilise edu ja kuigi Giannis Antetokounmpo tõi kreeklased veel kolme punkti kaugusele ning Jokic eksis kahel vabaviskel, pidasid serblased siiski lõpuni vastu ja võtsid tähtsa 100:94 võidu. Jokici arvele jäi 29 punkti, kaheksa lauapalli ja kuus korvisöötu, enam kui 40 minutit rassinud Antetokounmpo vedas Kreekat 40 punkti ja kaheksa lauapalliga.

Nelja võidu ja ühe kaotusega on grupi liidriks Läti, kellele järgnevad Kreeka (3-2), Serbia (2-3) ja Türgi (2-3).