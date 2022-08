Kevin Sünd jätkab kasvatajaklubi esindusmeeskonnas

21-aastane ja 196 cm pikkune väikese ääre kohal mängiv Kevin Sünd jätkab korvpallikarjääri koduklubi KK Viimsi ridades, kus ta on treeninud ja mänginud viimased 14 aastat.

Möödunud hooajal Paf Eesti-Läti korvpalliliigas viibis ta platsil keskmiselt 8,2 mänguminutit ning viskas selle ajaga 2,2 punkti. Lisaks aitas Sünd võita teise liiga ja tagas sellega algavaks hooajaks Viimsi duubelmeeskonnale koha esiliigas.

KK Viimsi särgis juba 14 aastat treeninud ja mänginud Kevin Sünd loodab just oma koduklubis teha sammu edasi ja teenida rohkem mänguminuteid.

"Viimsis jätkamine tundus minu jaoks kõige loogilisem. Olen klubiga juba pikalt seotud olnud ning igal hooajal astunud arengus sammu ülespoole. Olen oma 15. hooajaks valmis. Loodan saada mängudelt positiivseid emotsioone ning tunda kodupubliku jätkuvat toetust," on Kevin Sünd enne hooaja algust elevil.

Peatreener Valdo Lips usub, et Kevin Sünd suudab uuel hooajal teenida rohkem mänguaega: "Pärast kaitseväeteenistuse läbimist oli esimene aasta kõrgemal tasemel Kevinile kindlasti raske, sest nii treeningute maht kui ka intensiivsus muutusid märgatavalt kõrgemaks. Kevin pidas vastu ning tegi hea hooaja eelkõige teises liigas, aidates ühe liidrina klubile tiitli võita. Usun, et eeloleval hooajal suudab Kevin ka Eesti-Läti liigas rohkem mänguaega teenida, et astuda arengus samm edasi."