KK Viimsi ja Rapla Avis Utilitas täiendasid koosseisu ääremängijaga

22-aastane ja 196 cm pikkune Hint kogus Kalevi ridades möödunud hooajal Paf Eesti-Läti ühisliigas keskmiselt 5,65 punkti ja võttis 4,1 lauapalli. "Viimsissese minek on minu jaoks uus väljakutse, kus ennast proovile panna. Uus keskkond, trennid ja meeskond. Viimsis on olemas kõik vajalik, et ennast mängijana arendada," rääkis Hint klubi kodulehele.

"Hint jäi meile juba eelmisel hooajal silma oma võitlusliku ja pühendunud mänguga. Usun, et ta on meeskonale abiks juba esimesest kohtumisest alates kuid kindlasti suudame ühiselt hooaja jooksul veel suure sammu edasi astuda, nii nagu eelmisel hooajal Taavi, Jorgen (Taavi Jurkatamm ja Jorgen Rikberg - toim) ja teised," kommenteeris meeskonna tegevjuht Tanel Einaste.

Mullu Eesti-Läti ühisliigas debüteerinud Viimsi jõudis finaalturniiril finaali, kus nad jäid 64:95 alla tiitlivõitjaks tulnud Riia VEF-ile. Eesti meistriliigas piirdus Viimsi veerandfinaaliga.

Rapla Avis Utilitas teatas ühismeedias viimastel aastatel Rakvere Tarva ridadesse kuulunud Tormi Niitsi palkamisest. 24-aastane Niits viskas eelmisel hooajal Eesti-Läti ühisliigas keskmiselt 8,5 punkti ja haaras neli lauapalli.

"Rapla on Eesti korvpallimaastikul minu jaoks väga hea valik, siinne mentaliteet utsitab kõvasti pingutama, püüdma võite ja saama üha paremaks nii väljakul kui tiimikaaslasena. Usun, et Raplas on meil väga suur šanss kirkaid medaleid püüda. Isiklikult saab kindlasti olema väga huvitav kogemus mängida välismaalasest peatreeneri käe all. Lisaks ootan juba väga esimest kodumängu, et mängida vägeva kodupubliku ees," rääkis Niits.

Rapla meeskonna juht Jaak Karp uuest lepingust: "Tormi Niits on mängija, kelle karjäär on arenenud tõusude ja mõõnadega, aga olenemata hooajast on teda alati iseloomustanud kompromissitu võitlejahing. See omadus on teda meie jaoks pidevalt pildil hoidnud ja nüüd oli mõlema poole jaoks aeg koostööks küps. Lisaks võitlejahingele on tal soov end tõestada ja mistahes mängijate vahel maksvusele panna! Me usume, et temas on peidus rohkem kui seni välja on paistnud."

Möödunud hooajal jäi Rapla Eesti-Läti ühisliigas esimesena play-off'ist välja, Eesti meistriliigas langesid nad veerandfinaalis konkurentsist.