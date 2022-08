Pärnu Sadamaga Eesti meistriks kroonitud Post liitub Viimsiga

25-aastane mängujuht teenis Eesti-Läti ühisliigas keskmiselt 21,7 mänguminutit ning viskas selle ajaga 7,7 punkti ja andis 5,0 korvisöötu.

"Valisin Viimsi. Olen kuulnud ja ka näinud, et siin aetakse asju ausalt ja professionaalselt. Treeningtingimused on suurepärased ning kodumängudel on saalis rahvast palju," kommenteeris Post.

"Uue hooaja eesmärgiks on võita klubiga nii palju karikaid kui võimalik. Tuleb raske, aga huvitav hooaeg. Ootame kõiki fänne saali."

Meeskonna tegevjuht Tanel Einaste: "Siim-Markus toob meile lisaenergiat ja meistrikogemust ning võitlejamentaliteeti ning on mängija, kes suudab olla nii ise ohtlik kui ka teistele mängijatele võimalusi luues meeskonnale kasulik olla."