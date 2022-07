Kalev/Cramost lahkunud Haller tõmbab selga Viimsi särgi

27-aastane ja 190 sentimeetrit pikk viskav ääremängija teenis möödunud hooajal Kalev/Cramo ridades Paf Eesti-Läti korvpalliliigas keskmiselt pea 13 minutit mänguaega, millega viskas 6,8 punkti ja võttis 1,6 lauapalli.

"Valik langes Viimsi kasuks, kuna tegu on ambitsioonika ja professionaalse klubiga, kes kohe debüüthooajal jättis endast märgi maha. Ootan hooajalt jätkuvat kodupubliku tugevat toetust ja medalit igas liigas, kus osaleme. Eestis tahaks meistriks tulla!" põhjendas Haller Viimsiga liitumist.

"Egerti mängijaprofiil, viskaja, oli ehk see, mis meil eelmisel aastal peatäiuslikust koosseisust ja seetõttu tulemusest puudu jäi. Nüüd on ka see koht täidetud," kommenteeris meeskonna tegevjuht Tanel Einaste.

Nädala alguses liitus Viimsiga eelmisel hooajal Tallinna Kalevis mänginud Aleksander Oliver Hint.