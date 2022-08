Devin Harris jätkab Viimsi ridades

PAF Eesti-Läti korvpalliliigas teenis Viimsi kodupubliku üks lemmik keskmiselt 29,6 mänguminutit, viskas selle ajaga 12,2 punkti, andis 4,2 korvisöötu ning võttis 4,7 lauapalli.

Mehel endal on suur rõõm jätkata Viimsis. "Olen väga põnevil, et saan jätkata suurepäraselt töötavas organisatsioonis ning rõõmustada fänne, kes meile alati toeks on. Viimsis tunnen ennast pereliikmena," sõnas Harris.

Peatreener Valdo Lips näeb Harrises ühte meeskonna võtmemängijat. "Suurepärane, et Devin jätkab meiega ka eeloleval hooajal. Devin suudab väljakul luua olukordi nii endale kui võistkonnakaaslastele. Lisaks mäletavad fännid kindlasti eelmisest hooajast Devini lõpusekundite korve, mis tõid meile olulistes mängudes võite. Tore, et treenerina saan Deviniga koostööd jätkata," rõõmustas peatreener.