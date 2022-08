Rikberg jätkab karjääri kasvatajaklubi esindusmeeskonnas

KK Viimsi oma kasvandik teenis debüüthooajal korralikud mänguminutid ning loodab peagi algaval hooajal astuda arengus sammu edasi.

"Jätkan Viimsis kuna näen siin endiselt enda jaoks parimaid arenemisvõimalusi. Soovin aidata koduklubil jätkata edukalt alanud teekonda nii Eesti-Läti ühisliigas, aga ka Eesti meistriliigas," lausus noor mängumees.

Peatreener Valdo Lips näeb Jorgenis suurt potentsiaali. "Jorgen näitas oma esimesel hooajal professionaalses liigas, et oli võistkonnale vajalik mängija. Hooaja eel seatud eesmärk kaitses head tööd teha ja sellega mänguaega teenida, sai täidetud. Eesoleval hooajal tahame lisaks kaitsele ka rünnakul sammu edasi teha, milleks Jorgen on kõva tahte olemasolul kindlasti võimeline. Hea meel, et Jorgen jätkab meiega ka eeloleval hooajal," ütles Valdo Lips.