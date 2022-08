Tallinna Kalev/Audentes korvpallimeeskonda asub juhendama Rauno Pehka

137 korda Eesti rahvuskoondist esindanud Pehka on 12 aastat olnud noortetreener Audetense spordiklubis, sealhulgas 10 aastat Audentese spordigümnaasiumis. Tänavu kevadel võitsid Pehka hoolealused Optibet Rahvaliiga, Eesti meistritiitli U-18 vanuseklassis ning Euroopa noorte korvpalliliigas (EYBL U-20) hõbemedalid.

Ühtlasi on Pehka töötanud 13 aastat erinevate vanuseklasside Eesti koondiste treenerina, millest seitse aastat peatreeneri rollis. Täiskasvanute meeskonda asub Pehka peatreenerina juhendama esmakordselt. Meeskonna komplekteerimine on täies hoos ja esimestest kokkulepetest mängijatega saab kuulda lähipäevil.

Tallinna Kalev/Audentes meeskond tekkis kahe klubi, Pirita Palliklubi ja Audentese spordiklubi, eestvedajate sarnasel nägemusel. Koostöö sündis laiapõhjalisema eesmärgiga arendada ja populariseerida Eesti korvpalli ning pakkuda noorsportlastele kõrgel tasemel treeningprotsessi ja sportlikku väljundit, kaasates meeskonda ka suurte kogemustega mängijaid.

Ühtlasi on klubi sooviks luua tugev püramiid, mille osaks lisaks esindusmeeskonnale on Audentese spordiklubi, kust sirguvad mängijaid, kes oleks valmis astuma meistriliiga tasemele. Algaval hooajal on Tallinna Kalev/Audentes meeskonna sihiks pakkuda kõikides osalevates sarjades konkurentidele tugevat konkurentsi.