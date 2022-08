Soome ralli nimisponsor nõuab Vene sõitjatele osalemiskeeldu

Esmaspäeval saatis autorendifirma Secto meediale pressiteate, milles seisab, et soovivad Vene sõitjate eemaldamist võistluselt, vahendab Ilta-Sanomat. "Kui meil oleks antud teemal mõjuvõimu, siis me kasutaks seda. Secto logo ei tohi venelaste autodel olla," teatas Secto.

Vaatamata suurtoetaja nõuetele on Soome ralli korraldajad kohustatud järgima Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) nõudeid, mille kohaselt on Vene sõitjatel õigus võistlusel osaleda ilma Vene sümboolikata. Samuti on kõik osalejad allkirjastanud dokumendid, millega mõistavad hukka Venemaa agressiooni Ukrainas.

"See on tülgastav olukord," kommenteeris AKK-Motospordi tegevjuht Riku Bitter. "Kuna tegemist on rahvusvahelise võistlusega, siis peame toimima FIA nõuete ja reeglite kohaselt. Kui tegemist oleks riikliku võistlusega käituksime teisiti," lisas tegevjuht. AKK on keelustanud Vene ja Valgevene rahvusest sõitjatel võistlustel osalemast.

Vene sõitjad on sel hooajal peale Ukrainas toimuva sõja algust saanud osaleda Horvaatia, Portugali ja Sardiinia rallidel. Eesti rallietapil Vene rahvusest sõitjatel osaleda ei lubatud.

Samuti lisab meelehärmi algavale Soome rallile ka looduskaitse grupeering Elokapina, mis plaanib korraldada 5. augustil Jyväskylä lähistel meeleavalduse ralliga kaasneva loodusreostuse vastu.

Soome ralli toimub 4.-7. augustil ning võistlustulle lähevad ka eestlased Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai).