Fernando Alonso liitub Aston Martini vormel-1 tiimiga

Eelmisel nädalal avalikustas Aston Martini piloot ja neljakordne maailmameister Sebastian Vettel, et lõpetab hooajaga oma vormel-1 karjääri. Otsus jättis Vetteli tiimikaaslase Lance Strolli kõrvale vaba koha.

Esmaspäeval avalikustas tiim, et istet hakkab täitma 41-aastane hispaanlane.

"See Aston Martini tiim panustab oma energiat ja pühendumust võitmisele ning on seetõttu üks kõige põnevamaid meeskondi hetkel vormel-1-s," rääkis Alonso.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.



