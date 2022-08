Vormel-1 meeskond tegi apsaka: Piastri ei liitu Alpine'iga

"Pärast nelja aastat Renault'i ja Alpine'i peres edutatakse reservjuht Oscar Piastri 2023. aastast Esteban Oconi kõrvale," teatas Alpine teisipäeva õhtul Twitteri vahendusel.

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon Oscar Piastri After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7

Mõned tunnid hiljem avaldas Piastri enda Twitteri kontol, et tegemist on valeuudisega. "Alpine on minu nõusolekuta avaldanud pressiteate, et sõidan järgmisel hooajal nende ridades. See on vale ja ma pole järgmiseks hooajaks Alpine'iga lepingut sõlminud. Kindlasti ei sõida ma järgmine aasta Alpine'is," kirjutas Piastri.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.