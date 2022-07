Janika Lõiv alustas MK-etappi USA-s esikümne kohaga

Kodupubliku rõõmuks võidutses Gwendalyn Gibson (Norco Factory Team) ajaga 21.40. Hollandlanna Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) kaotas talle kahe ja rootslanna Jenny Rissveds (Team 31 Ibis Cycles) nelja sekundiga. Kümnenda koha teeninud Lõiv kaotas võitjale 25 sekundit.

"Olin üle pika aja MK-etapil jälle lühirajasõidus stardis ja ega ma ei teadnud väga, mida oodata," ütles Lõiv. "Sel korral on ajavahe ja pikk reisimine andnud iga päev tunda ja soojendust tehes tundsin samuti, kuidas jalad ei ole valmis. Lisaks sajab siin iga päev vihma ning rajaolud on väga keerulised ja libedad – kogu aeg peab leiutama uusi jooni, et üldse normaalselt sõita saaks."

"Start ei läinud väga hästi, sest ei leidnud esimese hooga pedaali üles. Siiski suutsin hoida oma kohta, kuid teisel ringil sain aru, et ega mul särtsu jalas pole ja peab kannatama oma tempot ning targalt sõitma. Üritasin igal ringil kellestki mööduda, mis andis motivatsiooni juurde," lisas Lõiv.

Ka eliitmeeste klassis jäi võit USA-sse, kui Christopher Blevins (Specialized Factory Racing; 21.53) sai finišis jagu rumeenlasest Vlad Dascalust (Trek Factory Racing XC; +0.02) ja itaallasest Luca Braidotist (Santa Cruz FSA MTB Pro Team; +0.04).

Pühapäeval võisteldakse MK-etapil olümpiakrossis.