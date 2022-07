Pogacar napsas võidu Vingegaardi nina eest

176,3 km pikkuse etapi lõpus ootas rattureid 7 km pikkune 1. kategooria mäetõus, mille tipus paiknes ka finiš. See oli kindlasti hea võimalus mägironijatele säramiseks. Suured tiimid sättisid ennast enne tõusu algust grupi etteotsa, et nende meeskonna liidrid, kes jahivad tuuril üldvõitu, oleksid heal positsioonil.

Veel 22 km enne lõppu oli seitsmeliikmelise jooksikutegrupi edu peagrupi ees kaks ja pool minutit. Sinna kuulusid Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), Luke Durbridge (Team BikeExchange-Jayco), Cyril Barthe (B&B Hotels-KTM), Imanol Erviti (Movistar Team) ja Simon Geschke (Cofidis).

Kui lõpuni jäi veel sõita 20 km, hakkas vahe tasapisi vähenema. Täpselt tõusu alguses ründas kõigepealt Geschke, kes suutis ka üksi eest ära minna. Seejärel vajutas kõvasti pedaale Kämna, kes püüdis sakslase kinni. 5 km enne sõidu lõppu oli kahe mehe edu peagrupi ees minut ja 14 sekundit, kuid seejärel tegi Kämna veel ühe rünnaku ning jätkas edasi üksi.

Tuuri üldliidri Tadej Pogacari meeskond UAE Team Emirates tegi peagrupi ees kõvasti tööd, et jooksikud kinni püüda. Kõigest 1,4 km enne lõppu oli veel Kämna edu teiste ees 47 sekundit.

700 m enne lõppu vajutas gaasi põhja Tadej Pogacar ning talle järgnesid teised suured nimed. Kämna jõud rauges kõigest 50 m enne lõppu ning Pogacar ja Vingegaard möödusid temast. Vingegaard tundus sõitu võitvat, kuid viimastel meetritel möödus temast siiski Pogacar, kes võttis etapivõidu.

