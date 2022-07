VIDEO | Daniel Oss murdis kaelalüli kokkupõrkel fänniga

Prantsusmaa velotuuril juhtus mitmeid kukkumisi munakivitee tõttu ning üks nendest oli Ossi kokkupõrge fänniga.

Imekombel suutis Oss etapi lõpuni sõita, kuid kukkumise tagajärjel saadud vigastuste tõttu pidi ta siiski tuuri katkestama.

Meeskond TotalEnergies kinnitas, et Ossil murdus kaelalüli, kuid ratturi tervis on siiski kontrolli all. Õlg vajab ravi, mistõttu ei saa ta sõita velotuuri järgmistel etappidel.

Oss oli seni mänginud olulist rolli Peter Sagani aitamises. TotalEnergies jätkab võitlust etapivõidu nimel, millele nad on lähedale jõudnud kõikidel kordadel peale esimese etapi.

Lisaks temale sai tõsisemaid vigastusi ka velotuuri üldvõidule pretendeeriv Primoz Roglic, kellel tuli kukkumise tagajärjel õlg liigesest välja.

Daniel Oss suffered this horrible crash yesterday and still managed to finish the stage. But his team has since said he is out of #TdF2022 after "additional examinations revealed a fracture of a cervical vertebra requiring immobilisation for a few weeks". pic.twitter.com/Xv9SpCWj52