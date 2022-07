Kolm korda järjest teiseks tulnud van Aert võttis Tour de France'il etapivõidu

Van Aert ja Jumbo-Visma alustasid lõpurünnakut 10 kilomeetrit enne finišit ning kolm kilomeetrit enne lõppu oli belglase edu lähimate konkurentide ees ligikaudu 25 sekundit. Viimastel kilomeetritel jõudsid Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ja Christophe Laporte (Jumbo-Visma) van Aertile lähemale, kuid finišijoone ületas belglane kaheksa sekundilise eduga.

"Olin tänu Nathanile ja Steviele (tiimikaaslased Nathan van Hooydonck ja Steven Kruijswijk - toim) enne viimast tõusu ideaalses positsioonis. Eesmärk oli täiega tippu minna ja siis vaadata, mis seis on, aga jõudsin tippu täiesti üksinda. Hakkasin kahtlema, kas peaksin teisi ootama või mitte. Otsustasin üksi edasi minna ja oli see alles kannatusterohke 10 kilomeetrit," sõnas van Aert pärast võistlust, vahendab Eurosport.

