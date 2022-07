Täht: olen koondist oodanud

2023. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiri mängudeks valmistuva Eesti meeste võrkpallikoondise nurgaründaja Robert Täht on kimpus olnud põlvevigastusega. Hispaanias ravil käinud Täht peab koondise aitamist võimalikuks sel juhul, kui põlv on täielikult terve.

Tähe sõnul peaks olema põlv paremas seisus, kuid lähima kahe nädala jooksul saab täpsema pildi ette.

"Käisin ennast ravimas Hispaanias ja kolm nädalat hiljem uuesti seal kontrollimas ja puhastamas põlve. Progress oli hea ning ka ise tundsin, et asjad on paremad," ütles Täht. "Hooajal oli kuni jaanuarini kõik hästi, aga siis hakkas vana häda põlvega pihta. Sel aastal mõtlesin proovida lahendust Sevilla näol. Lootsin sealtpoolt abi saada. Usun, et kahe nädala jooksul saab pildi ette, millises seisus see põlv võiks olla ja kas on võimalik täielikult terveks saada," lisas Täht.

Täht loodab kindlasti augustis koondise eest mängida.

"Tahaks augustis ikkagi koondise eest mängida. Märksõna selle juures on see, et oleks ka täielikult terve," sõnas Täht.

Robert Tähe kaheksas välisklubihooaeg viib eelmisel hooajal Poola kõrgliigas mänginud Tähe Brasiilia meistriliiga klubisse Sao Jose dos Campose ridadesse. Tulevik on tundmatu, aga ahvatlev.

"Nii kui koondisega lõpetame, siis võtan selle teekonna ette. Arvan, et kohapeal on kultuurišokk tulemas," ütles Täht.

Viimastel aastatel on Tähte vaevanud terviseprobleemid ning see on koondise eest mängimise isu suuremaks teinud. Tähtsates mängudes Belgia ja Iisraeliga loodab Täht koondist aidata.

"Viimased kolm kuni neli aastat on terviseprobleemid olnud. Pikk vahe on jäänud ja seetõttu olen koondist oodanud. Sel aastal suuri tiitlivõistlusi ei ole, kuid väga oluline turniir, kus peame võitma nii Belgiat kui Iisraeli ootab ees," ütles Täht.