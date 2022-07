Teppan: kui saame parima pundi kokku, siis võime üsna enesekindlad olla

Teppan käis õlaoperatsioonil ning on sellest hetkel taastumas.

"Alustaks sellest, et tegelikult hooaeg lõppes tervena. Lihtsalt sai otsustatud mingi hetk, et prooviks veel paremini kui see olukord oli," sõnas koondise diagonaalründaja Renee Teppan. "On mul õlaga probleeme olnud viimastel aastatel ja käisin ravil nädal aega ning sellest omakorda taastun hetkel," ütles Teppan.

Palliplatsile pole Teppan veel saanud, vaid treenib eriprogrammi alusel.

"Päris meeskonnaga veel liitunud ei ole. Teen eriprogrammi alusel kolm nädalat. Kõvasti saab jõusaali hetkel lükata," kommenteeris Teppan.

Viimasest mängust on Teppanil palju möödas ning see on mänguisu tõstnud.

"Natuke ikka kibelen juba palliplatsile. Viimasest mängust on möödas kolm kuud. Siht on selge. Loodame, et need mehed, kes pole veel trennidega liitunud, on kõik ikkagi tervise juures. Kui saame parima pundi kokku, siis võime üsna enesekindlad olla," lisas Teppan.