Võrkpallikoondis alustas ettevalmistust EM-valikmängudeks

Eesti koondis kuulub augustis peetavas valiksarjas ühte alagruppi Belgia, Iisraeli ja Fääri Saartega. Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ja lisaks kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

Eesti mängude ajad:

3. august kell 19.30 Iisrael – Eesti

7. august kell 16.00 (Kalevi Spordihall) Eesti – Belgia

10. august kell 21.00 Fääri Saared – Eesti

13. august kell 18.00 (Kalevi Spordihall) Eesti – Fääri Saared

17. august kell 21.00 Belgia – Eesti

21. august kell 16.00 (Kalevi Spordihall) Eesti – Iisrael

Peatreener Fabio Soli valikus on hetkel 20 mängijat, kellest mitu kogenud meest (Kert Toobal, Oliver Venno, Martti Juhkami) loobusid eri põhjustel. Andri Aganits ravib põlvevigastust.

"Tahtsin Kuldliigas mänginud grupile lisada kogenumaid mehi. Mõne nädala jooksul saavad loodetavasti vigastustest taastuvad Ardo Kreek, Robert Täht ja Renee Teppan samuti täisjõuga treenima hakata. Hetkel on nemad veel oma režiimil. Suures osas on koosseis sama nagu Kuldliigas. Mehed näitasid seal aina paremat mängu ja oleme taset sammhaaval parandanud," ütles peatreener Fabio Soli.

Soli on korduvalt rõhutanud, et ootab meeskonnalt kiiremat mängu ning nüüdseks on sidemängijad tema käekirjaga harjunud. "Nad on juba mõnda aega sellega harjunud ja kuigi see pole eriti mänguolukorras neile lihtne, siis suudavad nad nõudmisi aina paremini täita. Muidugi oleks hea, kui oleks siingi kogemust juures, aga Kert Toobal helistas mulle ise ja ütles, et ta pole hetkel võimeline koondise tasemel mängima. Seega jätkame kolme sidemängijaga," sõnas peatreener.

"Nüüd ootavad meid ees väga tähtsad mängud, loomulikult tahame alagrupist edasi saada. Belgia ja Iisrael on korralikul tasemel meeskonnad ja ma ei taha ka Fääri Saarte koondisesse üleolevalt suhtuda. Belgial on võrreldes Kuldliigaga kindlasti kogemust lisandunud ja tulevad tõsised mängud," lisas peatreener.

Enne valikmänge peetakse kontrollkohtumisi Türgiga (võõrsil, 22. ja 23. juulil) ning Soomega (kodus, 28. ja 29. juulil).

Koondise koosseis Tallinna laagris:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Tammemaa, Valentin Kordas

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Stefan Kaibald, Kevin Saar, Albert Hurt, Robert Täht, Kristo Kollo, Karli Allik

Temporündajad: Henri Treial, Mart Naaber, Mihkel Varblane, Alex Saaremaa, Ardo Kreek

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter