Sainz sai esimese etapivõidu, Zhou tegi hirmuäratava avarii

Võistluse saatus selgus pärast seda, kui 39. ringil oli Esteban Ocon (Alpine) katkestanud ja rajale tuli turvaauto. Ferrari võistkond otsustas liidripositsiooni hoidnud Charles Leclerci (Ferrari) mitte boksi kukkuda ja pärast turvaauto lahkumist möödusid kolm konkurenti.

Ferrari võistkonna ebaõnnestunud lahendus neilt siiski võitu ei võtnud, sest liidriks kerkis Sainz, kellele see oli karjääri esimeseks F1 etapivõiduks. Päev varem ka esimese kvalifikatsioonivõidu teeninud Sainz jõudis sihini oma 150. etapil.

Perezi võistlus ei alanud ka lootusrikkalt, kuna alguses põrkas ta kokku Leclerciga ja pidi boksi pöörduma ning langes võistlejaterivi tahaotsa. Sealt hakkas ta aga tasapisi ette rühkima ja jõudis taas pjedestaalile.

Oma selle hooaja ühe parema etteaste tegi Hamilton, kes sõitis vahepeal isegi liidrikohal - positsioon, mida Mercedese piloot oli viimati hoidnud eelmise aasta lõpuetapil Abu Dhabis.

Leclerci (+8,546) järel ületas viiendana lõpujoone Fernando Alonso (Alpine; +9,571), kuuendana Lando Norris (McLaren; +11,943) ja alles seitsmendana Max Vestappen (Red Bull; +18,777), keda häirisid sõidu jooksul mitmed tehnilised probleemid.

Verstappenile avaldas viimastel ringidel kõvasti survet karjääri esimesed MM-punktid teeninud Mick Schumacher (Haas), kes ületas lõpujoone kaheksandana (+18,995). Sebastian Vettel (Aston Martin) oli üheksas (+22,356) ja Kevin Magnussen (Haas) kümnes (+24,590).

Briti GP algas aga suure avariiga, mis jättis raja kõrvale kolm autot. Kõige hirmuäratavamalt läks hiinlasel Zhou Guanyul (Alfa Romeo), kellele põrkas otsa George Russelli (Mercedes) masin.

Esimest aastat MM-sarjas sõitva Zhou masin paiskus seepeale teistpidi ja libises suurelt kiiruselt pööreldes üle asfaldi ja liiva vastu rehvibarjääri, põrkes sealt üles ning maandus alles turvavõrgus.

Sõit katkestati ja kordusstart toimus pea tund aega hiljem. Zhou ja samuti raja kõrvale jäänud Alexander Albon (Williams) käisid ka arstlikus kontrollis ning pääsesid suuremate vigastusteta.

Kümne etapi järel jätkab liidrikohal Verstappen, kes on kogunud 181 punkti. Perez on 147 silmaga teine ja Leclerc 138 punktiga kolmas. Sainzil on koos 127 ja Russellil 111 silma. Võistkondlikult edestab Red Bull (304) Ferrarit 76 punktiga.