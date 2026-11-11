Eesti U-19 jalgpallinoored said valiksarjas suure võidu, Schwarzilt neli väravat

Antalyas toimuva turniiri avakohtumises asus Liechtenstein juba neljandal minutil juhtima, aga Eesti koondise ründaja Rafael Siim Schwarz lõi kuue minutiga ehk perioodil 22. minutist 28. minutini kübaratriki.

Avapoolaja lõpetas Trevor Hindi täpne penalti ja viis minutit pärast teise poolaja algust lõi Schwarz veel ühe värava. Kohtumise viimase tabamuse autoriks oli 58. minutil Andero Kaares.

Antalyas toimuva B-tasandi kolmanda grupi turniiril mängivad veel võõrustaja Türgi ja Slovakkia. Eesti koondis kohtub Türgiga laupäeval, 14. novembril ja Slovakkiaga kolm päeva hiljem.

Neljaliikmelise grupi võitja jätkab kolmanda faasi A-liigas, ülejäänud kolm võistkonda jätkavad valiksarja B-tasandil.

Oma valiksarjaga tegi algust Eesti U-17 koondis, kes kaotas esimese faasi esimese kohtumise esimeses grupis Iirimaale kindlalt 0:5. Taanis toimuval turniiril löövad kaasa veel võõrustajad ja Wales.

Turniiri kaks paremat jätkavad valiksarja teist faasi A-tasandil ja kaks kehvemat B-tasandil.