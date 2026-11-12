Üleplatsimees Makke aitas koduülikooli kolmanda võiduni

Eesti korvpallur Erik Makke on ookeanitaguses üliõpilasliigas NCAA alustanud suurepäraselt, kui kerkis Stephen F. Austini ülikooli võõrsil 76:71 võiduni Abilene Christiani üle.

Seisul 66:62 tabas Makke 2.15 enne lõpusireeni tähtsa kaugviske ja realiseeris siis mängu viimase 22 sekundi jooksul kuuest vabaviskest viis, mis kindlustasid Stephen F. Austinile võidu.

Makke sai mänguaega 22 minutit ja kogus selle aja jooksul üleplatsimehena 21 punkti (visked väljakult 6/10, kaugvisked 3/4, vabavisked 6/8) ning kaks resultatiivset söötu. Avapoolajal hoos olnud leedukas Gediminas Alisas lisas 18 punkti.

Makke koduülikool on NCAA Southlandi konverentsis hooaega alustanud kolme järjestikuse võiduga. Eestlasest tagamängija on kolmes mängus keskmiselt kogunud 15,3 punkti.