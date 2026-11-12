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Kanada ei luba Venemaa hokinoori MM-iks riiki

Jäähoki
Adam van Koeverden
Adam van Koeverden Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jäähoki

Kanada valitsus teatas, et ei luba Venemaa sportlasi ega taustajõude aasta lõpus Alberta provintsis algavateks jäähoki juunioride maailmameistrivõistlusteks riiki siseneda.

Venemaa ja Valgevene pole alates 2022. aasta veebruarist pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse saanud ülemaailmse jäähokiliidu IIHF-i võistlustel osaleda, aga oktoobri lõpus rahuldas rahvusvaheline spordikohus CAS venelaste kaebuse ning sisuliselt lubas nad rahvusvahelistele võistlustele tagasi.

Kolmapäeval teatas Kanada spordiminister Adam van Koeverden aga, et seni, kuni Venemaa jätkab Valgevene toetusega agressioonisõda, on Kanada valitsus Venemaa ja Valgevene sportlaste rahvusvahelisele areenile naasmise vastu.

"Kanada immigratsiooni-, põgenike- ja kodakondsusminister võtab tarvitusele meetmed, mis tõkestavad Venemaa ja Valgevene sportlaste Kanadasse saabumist, hoolimata sellest, kas neil on kehtiv viisa või mitte," sõnas Van Koeverden. IIHF ja Venemaa hokiliit Reutersile esialgu kommentaare ei jaganud, Kanada hokiliit kinnitas oma toetust riigi valitsusele.

Jäähoki juunioride MM toimub Alberta provintsis Edmontoni ja Red Deeri linnades 26. detsembrist 5. jaanuarini. CAS-i otsus tähendanuks, et Venemaa noortekoondis võtab MM-il ära koha Norralt, kes tõusis eelmisel hooajal kõrgeimale tasemele. Norra mängib MM-il B-grupis koos Tšehhi, võõrustaja Kanada, Šveitsi ja Lätiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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