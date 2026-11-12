Eesti kohtunikebrigaad ohjab Rahvuste liiga mängu

Eelolevatel jalgpalli Rahvuste liiga mängudel on ametis üks Eesti kohtunikebrigaad ja kaks delegaati.

Rahvuste liiga reedel toimuvat D-tasandi mängu Liechtensteini ja Aserbaidžaani vahel vilistab Kristo Tohver, keda abistavad äärtel Silver Kõiv ja Sander Saga. Neljas kohtunik on Joonas Jaanovits ning videoruumis hoiavad toimuval silma peal Marko Liiva ja Juri Frischer.

Aserbaidžaan asub kolme mängu järel oma alagrupis viie punktiga liidrikohal. Teisel kohal on Leedu nelja silmaga ning kolmas Liechtenstein ühe punktiga. Nemad on pidanud konkurentidest ühe mängu vähem.

Lisaks kohtunikele on ametis kaks delegaati, kui Oleg Harlamov tegutseb Slovakkia ja Fääri saarte vahelisel Rahvuste liiga C-tasandi mängul ning Sergei Hohlov-Simson Moldova ja Kasahstani vahelisel sama tasandi kohtumisel. Harlamovi tööpõld asub seejuures Košice linnas, kus mängib igapäevaselt Eesti meeste koondise poolkaitsja Kevor Palumets.