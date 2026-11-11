Hoolimata säravast viimasest kolmandikust alustas Eesti valikturniiri kaotusega

Kui kahe kolmandiku järel oli Eesti jäänud 0:5 taha, siis viimasel perioodil õnnestus vahe mängida minimaalseks. Väravateni jõudsid Tilda Eriksson Kivisaar, Hanna-Liisa Õispuu, Sandra Aun ja Kadre Lahtmets.

Kuigi kohtumise lõpus otsis Eesti koondis võimalust viigistamiseks, siis kolm minutit enne mänguaja täis tiksumist õnnestus hoopis poolataridel visata oma kuues tabamus.

Poola tegi kohtumise jooksul 26 pealeviset ja Eesti koondise väravavaht Saskia Ormak teenis mängu parima tiitli.

Neljapäeval läheb Eesti naiskond Ungariga, järgnevatel päevadel tuleb kohtuda veel Šveitsi, Ukraina ja Itaaliaga. Edasi finaalturniirile jõuavad kuueliikmelisest valikgrupist kolm paremat.

Teistes esimese vooru kohtumistes oli Itaalia parem Ungarist 7:4 ja Šveits purustas Ukraina esinduse lausa 37:1.