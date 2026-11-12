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HC Panter teenis Lätis karistusvisete järel väärtusliku võidu

Jäähoki
HC Panter - Zemgale/LBTU
HC Panter - Zemgale/LBTU Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

HC Panter teenis kolmapäeval jäähoki Balti liigas võõrsil väärtusliku võidu,
alistades Jelgavas peetud kohtumises HK Zemgale/LBTU karistusvisete
järel 3:2.

Pantrid alustasid mängu hästi ning asusid viiendal minutil Maksim Lovovi väravast kohtumist juhtima. Avakolmandik lõppeski Tallinna meeskonna 1:0 eduseisul.

Teise kolmandiku seitsmendal minutil õnnestus kodumeeskonnal seis viigistada ning teisele vaheajale mindi 1:1 viigiseisult.

Kolmandal kolmandikul pakkusid meeskonnad pingelist ja võitluslikku hokit. Viis minutit enne normaalaja lõppu viis Marek Potšinoki tabamus Panteri taas juhtima, kuid Zemgale vastas viigiväravaga kolm minutit enne mängu lõppu.

Normaalaeg lõppes 2:2 viigiseisul ning võitja selgitamiseks tuli mängida lisaaeg. Vaatamata mõlema meeskonna püüdlustele lisaajal väravaid ei sündinud ning kohtumise saatus otsustati karistusvisete seerias. Seal olid täpsemad pantrid, kellele kindlustas võidu Nikita Puzakovi tabamus.

HC Panteri järgmine kohtumine toimub kodujääl, kui laupäeval, 14. novembril kell 18 võõrustatakse Haabersti jäähallis HK Prizma meeskonda.

Toimetaja: Anders Nõmm

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