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DW: Saksamaad võib Venemaa küsimuses heidutada soov korraldada olümpiat

Jäähoki
Müncheni olümpiakampaania
Müncheni olümpiakampaania Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Steinach
Jäähoki

Saksamaa avaõiguslik ringhääling Deutsche Welle (DW) teatas, et lootus teenida Münchenile olümpiamängude korraldusõigust võib takistada riigi jõulisi samme Venemaa rahvusvahelisse spordiellu naasmise vastu.

Saksamaa võõrustab järgmise aasta kevadel jäähoki maailmameistrivõistluste turniiri. Vastavalt rahvusvahelise spordikohtu otsusele on rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) kohustatud Venemaa ja Valgevene koondised taas oma võistlustele lubama.

IIHF on avaldanud otsuse osas rahuolematust ega ole teatanud, mida täpselt selle hooaja erinevate tiitlivõistluste juures kujunenud olukorras plaanitakse. Mitmed riigid on juba teatanud, et keelduvad Venemaaga mängimast, aga Saksamaa ise nii reljeefne pole.

Saksamaa sõnastused praeguses situatsioonis on olnud mõnevõrra ettevaatlikumad ja Deutsche Welle hinnangul võib see olla osalt seetõttu, et ei taheta välja vihastada rahvusvahelist olümpiakomiteed (ROK).

Saksamaa soovib korraldada Münchenis kas 2036., 2040. või 2044. aastal olümpiamängude ning ROK peaks lähinädalatel otsustama, kas linn pääseb valikuprotsessi järgmisse etappi. Seetõttu on jäähoki maailmameistrivõistlustega seotud küsimus kerkinud esile äärmiselt ebasobival hetkel, märgib uudistekanal.

Juulis tühistas ROK sanktsioonid Venemaa olümpiakomitee ja selle sportlaste vastu, ehkki agressorriigi algatatud sõda Ukrainas jätkub. Võib eeldada, et ROK ootab olümpiamängude võimalikelt korraldajatelt Venemaa suhtes samasugust hoiakut, nagu on neil endil.

Saksamaa valitsuse pressiesindaja Stephan Cornelius keeldus kommenteerimast, kuidas jäähoki maailmameistrivõistluste korraldamisega seotud otsused võiksid mõjutada Müncheni kandidatuuri, märkides, et igasugune hinnang sellele oleks puhtalt spekulatiivne.

Esimene turniir, mida CAS-i otsus puudutab, on U-20 MM, mis algab 26. detsembril Kanadas. Kui Soome, Läti, Norra, Rootsi, Taani, Tšehhi, Austria ja Ukraina koondised olid juba varem teatanud, et keelduvad Venemaa vastu mängimast, siis nüüd on sama seisukoha võtnud seoses tolle turniiriga ka Šveits.

IIHF valmistab ette muid võimalikke meetmeid, mis piiraksid nende agressorriikide naasmist rahvusvahelisse spordimaailma. Intervjuus Läti Televisioonile avaldas IIHF-i nõukogu lätlasest liige Viesturs Koziols, et selliseid meetmeid alles koostatakse ja täpsemaid üksikasju ta ei avaldanud.

Toimetaja: Siim Boikov

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