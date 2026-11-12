Väljalangemistsoonis Manchester United vallandas Carricku

45-aastane Carrick esindas mängijana Unitedit aastatel 2006-18 464 ametlikus mängus, tuli võistkonnaga viiekordseks Inglismaa meistriks ja võitis 2008. aastal ka Meistrite liiga. 2021. aasta lõpus oli ta kolmes mängus ManU sildtreeneriks ja juhendas siis kolm hooaega Middlesbrough'd, enne kui naasis peatreenerina Manchesteri tänavu jaanuaris. 32 mängust võitis meeskond tema käe all 15 ja kaotas üheksa.

"Michael taasliitus klubiga jaanuaris ja võitis hooaja 2025/26 viimasest 17 mängust 12, kogus selle perioodi jooksul kõrgliigas enim punkte ning juhendas võistkonna tabelis kolmandaks. Pärast pettumust valmistavat hooaja algust on klubi jõudnud äärmiselt keerulisele järeldusele, et meie ambitsioonide saavutamiseks on vaja muutust," teatas United oma ametlikel kanalitel.

"Michael on ja jääb alatiseks Manchester Unitedi legendiks. Nii nagu mängijana, on ta pärast klubisse naasmist käitunud kõrgeima pühendumuse ja professionaalsusega. Tema juhioskusi ja eelmise hooaja saavutusi jäädakse soojalt mäletama," lisas United.

Kuigi mai lõpus klubiga kaheaastase lepingu sõlminud Carricku tulemused olid sügisel kasinad, jäid ManU toetajad tema selja taha ning väljendasid oma pahameelt ka neljapäeval avaldatud teates.

"Michael Carricku lahkumine tähistab Manchester Unitedi jaoks järjekordset masendavat hetke," kirjutas võistkonna ametlik fännide ühendus pärast klubi legendi vallandamist. "Manchester Unitedi fännid on viimastel nädalatel jäänud Michael Carrickut toetama, sest nad teavad, et Unitedi probleemid ei ole peamiselt tema ega talle eelnenud treenerite süü. Vastutus lasub klubi omanikel. INEOS lubas meile klubi omanike ringiga liitudes sportlikku tipptaset, aga pidevate treenerivahetuste kiuste pole me veel midagi sellist näinud," lisas fänniühendus.

Inglismaa meedias räägitakse, et tõenäoliselt saab järgmiseks Manchester Unitedi juhendajaks endine Tottenhami ja PSG ning praegune USA koondise peatreener Mauricio Pochettino.