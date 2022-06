Eesti võrkpallinaiskond lõpetas Hõbeliiga kaotusega Portugalile

Esimese geimi keskpaigas suutis Eesti ohjad haarata ja geimi võita ning ka teises geimis oli Eesti pikalt juhtimas (12:7, 17:13, 22:18), aga geimi lõppu mängisid paremini juba külalised.

Kolmandas geimis oli pidevalt ees Portugal, aga geimi lõpus saavutas Eesti eduseisud 21:19 ja 22:20, kuid taas olid lõpus edukamad portugallannad. Neljas geimi kuulus Portugalile juba kindlamalt.

Kristiine Miilen tõi Eestile 13 ja Kertu Laak kümme punkti. Eliise Hollase saagiks jäi kaheksa punkti, sealjuures pooled blokist. Võitjate resultatiivseimad olid 13 punktiga Margarida Maia ja Julia Kavalenka.

Alagrupist pääsesid edasi Rootsi (20 punkti) ja Portugal (17). Eesti (11) sai Sloveenia (12) järel ja Luksemburgi (0) ees neljanda koha.

Enne mängu:

Tabelis on Eesti kolme võidu ja nelja kaotusega kolmas. Esimene on kõik kuus mängu võitnud Rootsi ja teine viie võiduga Portugal. Sloveenial on neljandana kolm võitu ja kolm kaotust ning Luksemburgil võiduarve avamata.

Portugali vastu on Eesti naiskonna koosseisus tagasi ka Häli Vahula ja Janelle Leenurm.

Eesti naiskonna koosseis Portugali vastu:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Nette Peit

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm