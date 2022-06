Miilen napilt tulnud võidust: meil on mingi kammitsus, hakkame väristama

"Tore, et lõpuks ära tuli!" rääkis Kristiine Miilen pärast matši ERR-ile. "Me alustasime päris hästi, aga kui see viies geim tuli, mõtlesin, et hakkan kohe nutma: see pole võimalik, et me ei suuda; kolmas ja neljas olid nii napikad. Tüdrukud on selle ära teeninud, auhinnaks on kaks vaba päeva."

Enne kolmapäeva oli Eesti otsustavas geimis kaotanud kolm mängu, ka Sloveenia vastu oli võit juba tegelikult käega katsuda, ent vastased lubati ikkagi tagasi.

"Meil on mingi kammitsus, lihtsalt ei suuda lõpus ära teha," sõnas Miilen. "Mängime nagu kulda ja siis kui seis läheb viigiliseks, hakkame väristama või tuleb mingi kartus sisse. Mul on lihtsalt hea meel, et täna tuli enesekindlus. Kaks mängu on veel ees, Portugal kodus väga raske. Tahaks sama head mängu näidata."

Hõbeliigas on Eesti nüüd kaheksa punktiga kolmas, liidriks on 13 punktiga Portugal, Rootsil on 12 silma ja Sloveenial kuus punkti. 22. juunil võõrustab Eesti punktita jätkavat Luksemburgi ning 26. juunil kohtutakse viimases voorus kodusaalis Portugaliga.