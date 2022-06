Eesti võrkpallinaiskond võitis Luksemburgi taas kolmes geimis

Kui kaks esimest geimi kuulusid Eestile suhteliselt kindlalt, siis kolmandas tuli võit pisut raskemalt. Eesti juhtis 18:15, aga Luksemburg jõudis 18:18 viigini. Külalised viigistasid ka 20:20 ja 22:22, aga kohtumise kolm viimast punkti kuulusid eestlastele.

Kristiine Miilen ja Kadi Kullerkann tõid Eesti kasuks 14 punkti, Laura Partsi arvele jäi 11 punkti. Luksemburgi parimad olid kuue punktiga Betty Hoffmann ja Lilly Tarantini.

Teise võidu järjest saanud Eesti kerkis nüüd 11 punkti peale ehk tabelis kolmandale positsioonile. Luksemburgist saadi 3:0 jagu ka võõrsil. Eesti naiskond lõpetab turniiri pühapäeval kodus Portugaliga.

Enne mängu:

Hõbeliigas on Eesti nüüd kaheksa punktiga kolmas, liider on 13 punktiga Portugal, Rootsil on 12 silma ja Sloveenial kuus punkti. 22. juunil võõrustab Eesti punktita jätkavat Luksemburgi ning 26. juunil kohtutakse viimases voorus kodusaalis Portugaliga.

Mäng toimub Tartu Ülikooli spordihoones.

Eesti naiskonna koosseis Luksemburgi vastu:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Nette Peit

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro