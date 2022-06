Mänguks Luksemburgiga valmistuv Peit karjäärist Prantsusmaal: liidriroll sobib

Naiste võrkpallikoondis on Hõbeliigas seni teeninud kaks võitu ja neli kaotust. Võitudest üks võeti just Luksemburgi üle, kui võõrsil alistati vastane 3:0.

Siiski oli esitus pigem koledapoolne. Et kodus kindlamalt esineda, on tähtis agressiivselt alustada ja edu sisse saada.

"Algusest peale mängisime nendega kogu aeg suhteliselt punkt-punktis," lausus Eesti koondise nurgaründaja Nette Peit ERR-ile. "Ja siis see tekitas natuke närvilisust."

Kui üldiselt pallis lõppenud hooajal välisliigades vähe Eesti naisvõrkpallureid, siis nurgaründajate seas oli seis mõneti parem.

Välishooaja pealt tulid koondisse nii Kristiine Miilen, Silvia Pertens, kui ka kogenud Peit, kes veetis aasta Prantsusmaa esiliigaklubis, millega on leping ka järgmiseks hooajaks.

"Mulle sobis see, et mul oli seal selline liidriroll. Ma sain palju tõsteid, minu peale loodeti. Ma arvan, et selline positsioon minule sobib," sõnas Peit.

"Ma jäin tegelikult väga rahule klubi ja kõigega. Aga lihtsalt, mänguliselt võistkonnana me ei suutnud eesmärki täita."

Kohtumine Luksemburgiga algab Tartu Ülikooli spordihoones kolmapäeval kell 18. ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekandega kümme minutit varem.