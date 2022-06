Andres Toobal: Portugal on hästi agar palle üles noppima

Rootsi ja Portugali järel kolmandal positsioonil olev Eesti naiste võrkpallikoondis, kelle ridades sel suvel palju uusi noori, on Euroopa hõbeliigas võitnud seitsmest mängust kolm.

Seejuures on koondis pidanud neli maksimaalset viiegeimilist mängu. Abitreeneri Andres Toobali sõnul on koondis teinud kahe kuuga selge edasimineku.

"Ma arvan, et see edasiminek on olnud igal pool: nii tehnilise kui ka taktikalise poole pealt oleme teinud tegelikult päris suure sammu edasi," lausus ta ERR-ile. "Ise mõistame paremini mängijaid ja mängijaid meid. Ma arvan, et iga selline mäng on olnud loogilisem."

Jaanipühade eel võitis Eesti naiskond 3:0 mänguga Luksemburgi. Põhinaistest said siis puhata Kertu Laak, Liis Kullerkann ja Nette Peit, kuid pühapäeval ollakse Tartu Ülikooli spordihoones oma parimas rivistuses väljas, sest Portugal on sitke vastane ja koondis tahab viimases mängus näidata väärikat sisu. Võõrsil kaotati tasavägine mäng Portugalile 2:3, jäädes otsustavas geimis alla 13:15.

"Portugal on väga hea kaitsemänguga võistkond. Nad on hästi agarad seal palle üles noppima ja nende vastu peab rünnakul olema tark," lausus Toobal.

"Päris palju peab jõudu kasutama, aga milliste pallide juures? Nad toovad hästi palju ülesse. Nad on väga korraliku rünnakuga. Neil on selgelt liider diagonaal, kes saab palju tõsteid, kes on päris korralik skoorija."

"Nende vastu tuleb pikki pallivahetusi, kus ise ei tohi hakata lollusi tegema ja tuleb ise kaitsega vastata," tähtsustas abitreener.



Järgmise aasta EM-finaalturniiriks valmistuv koondis peab Hõbeliiga järel juuli lõpus ja augusti alguses Ungari, Austria ja Ukrainaga maavõistlusmänge. Paljudel naistel on taskus välisleping ja nii näib üldpilt mullusega võrreldes lootusrikkam.

"Mänge võrreldes eelmiste aastatega päris palju. Väga hea meel, et enamus on minemas kuhugi headesse liigadesse. Seis on igal juhul parem," sõnas Toobal.

Eesti ja Portugali mängu otseülekanne algab pühapäeval kell 17.50 ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.