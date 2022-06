Eesti naiskonna peatreener: meil pole alati olnud tapjainstinkti

Eesti naiste võrkpallikoondis on kaks mängu enne Hõbeliiga turniiri lõppu alagrupis kolmandal kohal. Ent uus peatreener Alessando Orefice on naiskonna arenguga turniiri ajal olnud rahul.

Hõbeliigas kolmel korral 2:3 kaotuse saanud võrkpallikoondis suutis kolmapäeval lõpuks needuse murda, kui kodusaalis alistati just viiendas geimis Sloveenia. Kaks võitu ja kolm kaotust asetavad Eesti kaks mängu enne Hõbeliiga turniiri lõppu Rootsi ja Portugali järel kolmandaks.

"Olen selle tiimi üle väga õnnelik ja uhke. Olen väga uhke ka selle üle, et see [Eesti] lipp on mu südamel. See on väga oluline projekt," lausus Orefice ERR-ile.

"Me nägime selles mängus naiskonna väga head arengut. Me oleme kõvasti võidelnud, me oleme palju mänge kaotanud 2:3 ja meil on kogu aeg midagi puudu jäänud."

"Meil ei ole alati olnud seda tapjainstinkti, et mänge võita," jätkas Orefice. "Ka seekord olid meil omad raskused, aga ma nägin viiendas setis tiimi, kes väga soovis kodupubliku ees võita."

Eesti koondis jätkab Hõbeliiga mängudega järgmise nädala kolmapäeval, kui Tartus võõrustatakse seni kõik mängud 0:3 kaotanud Luksemburgi. Kohtumisest teevad otseülekande ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal.