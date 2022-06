Mõnnakmäe: suve eesmärk on leida oma mäng

"Meil oli kindel eesmärk täna 3:0 võiduga tulla. Me täitsime selle ära. Alati saab muidugi paremini, aga tulemus on 3:0. Saime oma punktid kätte," lausus Eesti kapten Julia Mõnnakmäe ERR-ile. "Peab vaatama järele, mis tegelikult toimus. Muidugi saab paremini ja me kindlasti ei näidanud oma parimat mängu. Aga vahel nii juhtub, kui Luksemburg on vastas."

Mõnnakmäe sõnul oli mänguplaan Luksemburgi vastu väga kindlalt paigas. "Meil oli väga suur eeltöö tehtud, kuidas oma pool mängime. See on hästi oluline, et hoiame oma mänguplaanist kinni. Ma arvan, et see enam-vähem isegi õnnestus," ütles kapten ja lisas, et täpsema vastuse jaoks tuleb kohtumine üle vaadata.

Eesti naiskond lõpetab Hõbeliiga turniiri pühapäeval kodus Portugali vastu. Tulemusest sõltumata Eesti alagrupist edasi ei saa. "See suvi ongi meil ettevalmistussuvi. Üritame leida oma mängu ja teha seda, mida treener tahab. Kahjuks me edasi ei saa, 3:2 kaotused natuke rususid meid vaimselt ka."

"Portugaliga tahaksime kindlasti näidata head mängu ja lõpetada turniiri hästi," jätkas Mõnnakmäe. "Kindlasti ei lähe me mingit nalja tegema. Aga suve eesmärk on leida oma mäng ja see uue treeneriga üles ehitada. Nii, et oleksime järgmisel aastal valmis."