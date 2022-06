Areenile naasnud Kirt tuli Eesti meistriks, Mägilt rahvusrekord

Viimati 2019. aastal Doha maailmameistrivõistlustel osalenud, aga seal rängalt õlga vigastanud Kirt teenis esikoha teises voorus visatud 73 meetri ja 67 sentimeetriga.

32-aastase Kirdi kogu seeria oli 65.71 - 73.67 - X - 70.53 - 69.57 - X. Hõbedale tuli mitmevõistleja Janek Õiglane (71.18) ja pronksile Kunnar Erich Viisel (69.16).

"Nüüd on päris hea. Kodus otsisid ikka viise, kuidas mitte võistelda. Päris pikk paus on olnud ja närvipinge enne võistlust on ebamugav võrreldes sellega, kui olin heal tasemel," lausus Kirt.

"Aga nagu elus ikka - iga samm, mis tundub ebamugav ja raske... need sammud tuleb astuda. See ei ole veel maailmatase, isegi lähedal sellele, aga mingi samm positiivsuse suunas. Üritan selle kallal töötada ja edasi minna."

"Olen piinlikult kaua starte edasi lükanud," jätkas ta. "Eestikad oli viimane punkt - siit ei saa enam edasi lükata. Aga nagu näha, sellised sammud on ebamugavad ja tuleb ära teha. Esimene katse oli ka konarlik. Aga lõpus on ajastuse küsimus."

Meeste 400 meetri jooksus püstitas Rasmus Mägi Eesti rekordi 45,35. Ta edestas teiseks tulnud Lukas Lesselit (47,37) enam kui kahe sekundiga. Kolmanda koha sai Tauri Tamm (48,73). Mägi ületas oma mullu püstitatud senise tippmargi täpselt ühe kümnendikuga.

"Ootasin vabat jooksu, kus tõkkeid ei ole ees. Tõkked alati mõnes mõttes kammitsevad ja hooaja sees ilma tõketeta jooks tegelikult töötab väga hästi ka 400 meetri tõkkejooksu jaoks," lausus Mägi kommentaariks ERR-ile.

"Kadriorus on alati hea joosta, Mondo rada, ilus ilm. Päris vajalik jooks, mis sobis Eugene'i MM-i valmistumise plaanidesse väga hästi."

"Võrreldes eelmise aastaga oli distantsi esimene pool pool sekundit kiirem," jätkas Mägi. "Ilmselt jooksin pisut kinni. Alustasin võib-olla mitte üle võimete, aga viimased sada meetrit pigem kukkusid ära. Ei olnud head lennukust."

"Kiire algus on hea näitaja tegelikult. Usun, et MM-iks seedin selle ilusti ära. Seda on ka tõkkejooksus näha - olen suutnud natuke kiiremini alustada kui varasemalt. Seetõttu olen teistega olnud poole distantsi peal paremas kontaktis."

Naiste 400 meetri jooksus tuli Eesti meistriks Marielle Kleemeier (55,92), teiseks Liis Grete Atonen (57,01) ja kolmandaks Juliana Demeštšenko (57,11).

Meeste 100 meetri jooksu võitis Karl Erik Nazarov (10,41), teisena lõpetas Henri Sai (10,58) ja kolmandana Reimo Sepp (10,69).

"Ootasin täna endast rohkemat, kiiremat aega," lausus Nazarov. "Jookse on juunis olnud hästi palju. Tunnen, et sajas ei ole nii palju võistlusi saanud ja tahtsin tunnetust leida. Eks olen neid jookse teinud, et saada paremaks, aga võib-olla ei olnud enam nii värske täna."

Naiste samal alal moodustasid esikolmiku isikliku rekordi püstitanud Ann Marii Kivikas (11,64), Õilme Võro (11,76) ja Anna-Liisa Saks (12,22).

"Isiklik rekord on muidugi super! Seda peaks natuke tähtsamaks, aga ikkagi Eesti meistrivõistlused - olen siit vaid ühe kulla varem võitnud," ütles Kivikas. "See on ka väga tähtsal kohal."

Naiste 1500 meetri jooksu võitis täpselt nelja ja poole minutiga Helin Meier. Teiseks tuli Helen Bell (4.35,26) ja kolmandaks Pille Hinn (4.42,78). Meeste samal alal moodustasid esikolmiku Olavi Allase (3.50,23), Deniss Šalkauskas (3.50,72) ja Kalev Hõlpus (3.51,62).

Tiheda konkurentsiga naiste 100 meetri tõkkejooksu võitis Diana Suumann (13,42), kes edestas Kreete Verlinit (13,55) ja Anna Maria Millendit (13,58). Mitmevõistleja Grit Šadeiko jäi neljandaks (13,63).

Meeste 3000 meetri takistusjooksus teenis esikoha Kaur Kivistik ajaga 9.15,01. Talle järgnesid Karl Mäe (9.20,17) ja Taavi Kilki (9.33,78). Naiste sama ala võitis Laura Maasik (10.25,71), teiseks tuli Johanna Ardel (11.09,36) ja kolmandaks laskesuusataja Tuuli Tomingas (11.23,06).

Eerik Haamer sai meeste teivashüppes kirja 5.50 ja edestas teiseks tulnud Martin Paakspuud tervelt 80 sentimeetriga. Haamer ületas 5.50 esimesel katsel, aga sai 5.40-st jagu alles kolmandal üritusel. Pronksi teenis Andreas Trumm (4.70).

Naiste kettaheites oli parim Hanna-Maria Kupper (49.51), kes edestas päev varem kuulitõuke võitnud Kätlin Piirimäed (44.60) ja Airike Kappi (43.36).

Naiste odaviskes teenis kindla võidu Gedly Tugi, kes sai kirja 56.21. Tihedas heitluses ülejäänud medalitele olid edukad Margit Kalk (49.46) ja Katre Marit Liiv (48.67).

Meeste kolmikhüppes oli vaid kolm osalejat: esimeseks tuli Jaak Joonas Uudmäe (15.90), teiseks Viktor Morozov (15.59) ja kolmandaks Igor Andrejev (13.72). Naiste kolmikhüppes oli parim Darja O'Konnel-Bronin (12,70), teine Anna Panenko (12,58) ja kolmas Merilyn Uudmäe (12,44).