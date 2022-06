Eesti meistrid kuulitõukes selguvad reedel Maidlas

Maidla mõisa pargis on 2006. aastal meie seast lahkunud Heino Lipu auks kuulitõukes võisteldud 2009. aastast (naised 2018. aastast), kuid esimest korda jagatakse võistluse raames välja Eesti meistri tiitlid ja see on üldse esimene kord, kui väljaspool staadioni sel alal Eesti meistreid selgitatakse.

Kuulitõukepäev algab kell 12, kui Maidla mõisa pargis avatakse pidulikult Heino Lippu kuuli tõukavana kujutav pronksskuju, mille valmistas Aivar Simson. Kümnevõistleja Heino Lipu tugevaim ala oligi kuulitõuge, milles ta püstitas tulemusega 16.98 Eesti NSV ja N. Liidu rekordi, Euroopa rekordina kinnitati Lipu tulemus 16.93. Eesti kõigi aegade edetabelis on Lipp oma tulemusega siiani 50 parema hulgas.

Võistlustulle asuvad esimesena naised, kelle võistlus algab kell 13.30. Koos üheksa Eesti sportlastega asuvad mälestusvõistluste esikohta jahtima Eesti juurtega rootslanna, 2021. aasta Euroopa sisemeistrivõistluste hõbemedalivõitja, Tokyo olümpia seitsmes naine, 17-kordne Rootsi meister Fanny Roos (isiklik rekord 19.34) ning 2018. aastal Berliinis Euroopa meistrikulla võitnud poolatar Paulina Guba (19.38), kes on kuusteist korda tulnud Poola kuulitõukemeistriks. Eesti meistri tiitlile on peafavoriit Koigi Kergejõustikuklubi esindav Kätlin Piirimäe (isiklik rekord 16.80), kelle nimel on 2018. aastast ka Heino Lipu mälestusvõistluste naiste tippmark 15.86.

Kell 15.00 algaval meeste kuulitõukevõistlusel on lisaks kaheksale eestlasele lubanud osaleda kaks tugevat poolakat: Euroopa 2017. aasta sisemeister, 2018. aasta EM-i hõbe, neljakordne Poola meister Konrad Bukowiecki (isiklik rekord 22.25) ning 2018. aasta Euroopa meister, 2019. aasta Euroopa sisemeister, üheksakordne Poola meister Michal Haratyk (22.32). Mehed on sel aastal Euroopa jooksvas edetabelis vastavalt kolmandal (21.66) ja kuuendal (21.17) kohal. Eesti meistrivõistluste arvestuses on eeldatavaks võitjasoosikuks Jander Heil kergejõustikuseltsist Sakala, kelle isiklik rekord 19 meetrit ja 81 sentimeetrit ootab uude meetrisse viimist. Eesti välihooaja edetabelis hoiab Heil (18.79) Kevin Saksoni (19.00) järel teist kohta.

Heino Lipu mälestusvõistluste rekord 20.78 on 2013. aastast bulgaarlase Georgi Ivanovi nimel.

Heino Lipu mälestusvõistluste edetabel

1. Georgi Ivanov, Bulgaaria 20.78 (2013)

2. Kristo Galeta, Eesti 20.47 (2019)

3. Maris Urtans, Läti 20.23 (2015)

4. Carl Myerscough, Suurbritannia 20.13 (2012)

5. Andrei Borodkin, Ukraina 19.98 (2011)

6. Taavi Peetre, Eesti, 19.98 (2010)

7. Maris Urtans, Läti 19.85 (2010)

8. Dmytro Savitskyy, Ukraina 19.83 (2012)

9. Marco Fortes, Portugal 19.81 (2013)

10. Aleksandr Bulanov, Venemaa 19.71 (2013)

11. Niklas Arrhenius, Rootsi 19.41 (2012)

12. Pavel Sofin, Venemaa 19.27 (2011)

13. Leif Arrhenius, Rootsi 19.14 (2012)

14. Marcus Thomsen, Norra 19.10 (2018)

15. Anatoli Garmašov, Venemaa 19.00 (2014)

16. Kim Christensen, Taani 18.97 (2012)

17. Janer Heil, Eesti 18.92 (2019)

18. Raigo Toompuu, Eesti 18.87 (2010)

19. Mykyta Nesterenko, Ukraina 18.50 (2009)

20. Kert Piirimäe, Eesti 18.44 (2019)

21. Andrus Niit, Eesti 18.22 (2009)

22. Egor Malinkin, Venemaa 18.04 (2010)