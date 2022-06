Galerii: Heino Lipu ausammas pandi Maidla mõisa pargis paika

Ida-Virumaal on käimas legendaarse spordimehe ja -pedagoogi Heino Lipu mälestusnädal. Teisipäeval avati temanimeline staadion, kolmapäeval sai paika Heino Lipu ausammas, reedel tõugatakse tema auks kuuli.

Heino Lipp oleks saanud teisipäeval saja-aastaseks. Andekas kergejõustiklane jäi Nõukogude võimu hammasrataste vahele ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ta oma taset näidata ei saanud. Olümpiamängudele pääses ta alles 70-aastasena, kui ta 1992. aastal kandis Barcelona mängude avamisel Eesti lippu.

Ida-Virumaalt sirgunud mehe nime sai teisipäeval Jõhvis avatud Kirde-Eesti esimene nüüdisaegne staadion. Staadionil avavõistluse korraldanud Mati Lillialliku sõnul on tegu hubase treeningstaadioniga, kus sobib teha ka lühikese programmiga rahvusvahelisi võistlusi.

Kolmapäeva hommikul paigaldati Maidla mõisa parki Heino Lipu skulptuur, mille autor on Aivar Simson ehk Simson von Seakyl. Ausamba püstitamise eestvedaja Ahto Paavo sõnul läks ideest samba valmimiseni üle kümne aasta.

"Esimene ettepanek oli 2008. aastal, kui esitati valla aukodanikke ja esitasime ka oma taotluse ning sinna lõppu lisasime kaaluda Heino Lipule mälestussamba püstitamist, kuid asi seisis kümme aastat. Siis tuli uus vallavõim ja asi hakkas edasi liikuma ja nemad otsustasid, et teeme mälestussamba," ütles Paavo, kelle sõnul on Maidla mõisa park ausambale sobivaks paigaks, kuna see ei jää kaugele ka kolme kilomeetri kaugusel asuvast Lipu sünnikodust.

48 000 eurot maksma läinud Heino Lipu ausammas avatakse pidulikult reede keskpäeval. Pärast sambalt katte eemaldamist on Maidla mõisa pargis kavas kuulitõukevõistlus, mille raames selguvad Eesti meistrid.