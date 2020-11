Kuulitõukaja Heino Lipp saab Maidlasse mälestussamba

Rohkem kui 70 aastat tagasi kuulus Maidlast pärit Heino Lipp maailma tippu nii kuulitõukes kui kümnevõistluses. Tema kuju püstitamise eestvedaja Ahto Paavo on seda mõtet peas kandnud juba üle 12 aasta.

"Kui tegelesin veel ise kuulitõukamisega, oli tihti kokkusaamine Heino Lipuga. Ta alati päris, kuidas Ida-Virumaa meestel läheb," rääkis Eesti kõigi aegade edetabelis tulemusega 18.87 12. kohta hoidev Paavo ERR-ile. "Vahel küsis, et kas on võimalus talvel kuuli tõugata ja kuidas vorm on. Ta oli väga kuulus mees omal ajal ja sellest tekkis mõte, et kunagi võiks Heino Lipule mälestussamba püstitada."

Kuju Maidla mõisapargis, kus alates 2009. aastast on peetud Heino Lipu mälestusvõistlust kuulitõukes, on plaanis avada 2022. aasta 21. juunil, mil tähistatakse Heino Lipu 100. sünniaastapäeva.