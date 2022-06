Galerii: Eesti teatenelikul jäi Jõhvis rahvusrekordist pisut vajaka

Teisipäeval avati Jõhvis Ida-Virumaa esimene nüüdisaegne staadion, mis hakkas kandma legendaarse Eesti kuulitõukaja Heino Lipu nime. Just täna on ka omaaegse Euroopa parima kuulitõukaja 100. sünniaastapäev.

Suure päeva puhul toimus uhiuuel staadionil kergejõustikuõhtu, kus lisaks Eesti paremikule olid kohal ka mitmed maailma tipud. Võistlus algas meeste 4 x 100 teatejooksuga, kus kolme võistkonna arvestuses võttis võidu EM-i piletit jahtiv Eesti esindusnelik koosseisus Henri Sai, Karl Erik Nazarov, Lukas Lessel ja Reimo Sepp.

Võiduajaks tuli 39,88, Eesti rekordist jäi lahutama 0,36 sekundit. "Arvan, et läksime liiga kindla peale tegema. Järgmistes jooksudes tuleb natuke riskida. Kes ei riski, see šampust ei joo," sõnas Nazarov ERR-ile.

100 meetri jooksu võitis Nazarov isiklikku rekordit kordava ajaga 10,34, kuid tugeva taganttuule tõttu tulemus rekordiraamatusse kirja ei lähe.

Meeste kettaheites võidutses olümpiavõitja Gerd Kanteri käe all treeniv maailma edetabelijuht ja Teemantliiga liider Kristjan Čeh. Parimaks jäänud teisel katsel heitis sloveen ketast 68 meetrit ja 76 sentimeetrit.

"Kaks 68-meetrist heidet järjest - see on kõrge tase, ma ei saa kurta," kommenteeris avakatsel 68.10 heitnud Čeh."Mul on mõned füüsilised probleemid, millest proovin jagu saada, aga oli hea võistlus."

Teiste alade võitjad: 200 m Viktoria Ratnikova (Ukraina) 23,90, 800 m Birgit Pihelgas 2.18,92 ja Enari Tõnström 1.57,06, kaugushüpe Pippi-Lotta Enok 5.94 (tuul + 2,9 m/s) ja Hans-Cristian Hausenberg 7.72 (tuul + 2,5 m/s), komikhüpe Anna Panenko 12.22 ja Viktor Morozov (15.59) ning kõrgushüpe Julia Levtšenko (Ukraina) 1.89.