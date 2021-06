Maidlas olid Heino Lipu kuulitõukevõistlusel võidukad Heil ja Saar

Viljandi kergejõustikuseltsi Sakala esindav Jander Heil sihib teist aastat kuulitõukajate unelmatepiiriks oleva 20 meetri joone alistamist. Seni on seda seitsmekilose kuuliga suutnud vaid neli eestlast. Eelmisel aastal jäi Jeilil sihist puudu 19 sentimeetrit. Maidlas tõukas ta eile õhtul parimal katsel 18 meetrit ja 76 sentimeetrit.



"Kindlasti võiks tulemus parem olla, aga usun, et mida võistlus edasi, seda paremaks läheb. Praegu on sisseelamine võistlustele, usun, et tulevad paremad tulemused. Eesmärk on kindlasti ka sellel aastal tõugata 20 meetrit. Eks elame-näeme, kas see sel aastal tuleb," ütles Jander Heil, kelle sõnul võis välihooaja eelsete treeningutega rahule jääda.

Meestest oli teine Rait Sinijärv (16.27) ja kolmas Rait Raju (15.04).

Berit Saar. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Naiste võitja Berit Saar tõukas Maidlas isikliku rekordi 13.92 eelviimasel, viiendal katsel. Alla 20aastaste Euroopa meistrivõistluste normi täitis ta 17 sentimeetriga. Rakvere kergejõustikuklubi Vike eest võistlev 17aastane neiu tunnistas, et esimestel katsetel tundis ta liigset pinget.

"Suured tulemused ja eesmärgid olid seatud eesmärgiks, et tahan neid ületada, ja natuke pani see pingeid peale," nentis Eesti kõigi aegade edetabelis 35. kohale kerkinud Berit Saar, kes U20 EMi võtab hea kogemusena teel täiskasvanute tiitlivõistlustele.

Järgmisel aastal on võistluse peakorraldajal Mati Lilliallikul kavas teha Heino Lipu mälestusvõistlused suurejoonelisemalt, sest legendaarsel spordimehel täitub siis sünnist 100 aastat.