Eesti meistrivõistlustel on stardis kodune kergejõustikuparemik

Esmakordselt Eesti kergejõustiku ajaloos selguvad kuulitõuke Eesti meistrid 24. juunil Maidla mõisapargis toimuvate Heino Lipu mälestusvõistluste raames. Kuulitõukevõistlus tuleb kõrgetasemeline, sest Eesti paremiku kõrval osaleb tervelt kolm Euroopa meistrivõistluste kuldmedalivõitjat.

Naiste kuulitõukes on peafavoriit Eesti meistritiitlile Koigi Kergejõustikuklubi esindav Kätlin Piirimäe (isiklik rekord 16.80). Koos Eesti sportlastega asuvad mälestusvõistluste esikohta jahtima Eesti juurtega rootslanna, 2021. aasta sise Euroopa meistrivõistluste hõbemedalivõitja, Tokyo olümpia seitsmes naine, 17-kordne Rootsi meister Fanny Roos (isiklik rekord 19.34) ja 2018. aastal Berliinis Euroopa meistrikulla võitnud poolatar Paulina Guba (19.38), kes on kuusteist korda tulnud ka Poola kuulitõukemeistriks.

Meeste kuulitõukes on Eesti meistrivõistluste arvestuses eeldatavaks võitjasoosikuks Jander Heil kergejõustikuseltsist Sakala, kelle isiklik rekord 19 meetrit ja 81 sentimeetrit ootab uude meetrisse viimist. Lisaks eestlastele on kuulitõukeringi astumas kaks tugevat poolakat: Euroopa 2017. aasta sisemeister, 2018. a. EM-hõbe, neljakordne Poola meister Konrad Bukowiecki (isiklik rekord 22.25) ning 2018. aasta Euroopa meister, 2019. a. Euroopa sisemeister, üheksakordne Poola meister Michal Haratyk (22.32). Mehed on sel aastal Euroopa jooksvas edetabelis vastavalt kolmandal ja kuuendal kohal.

25. juunil Kadriorus algavate võistluste üheks põnevamaks alaks võib kujuneda meeste kümnevõistlus. Tiitlivõistluste norme ning Eesti meistritiitlit asuvad jahtima Maicel Uibo (individuaalvõistleja), Johannes Erm (SK Leksi 44) ja Risto Lillemets (KJK Saare). Oma sõna soovib sekka öelda kindlasti ka Taavi Tšernjavski (SK Elite Sport). MM-i norm kümnevõistluses on 8350 punkti. EM-i norm on 8100 punkti, mis on täidetud juba kuuel mehel, kuid ühest riigist pääseb võistlema ainult kolm sportlast. Eesti meistritiitel tagab ühele kümnevõistlejale kindla koha EM-koondises.

Üksikaladel panevad end proovile mitmevõistlejad Karel Tilga (Tartu SS Kalev) ja Janek Õiglane (Audentese SK), kes mõlemad teevad kaasa odaviskes ja kettaheites ning Tilga osaleb ka 100 m jooksus ning 110 m tõkkejooksus.

Naiste seitsmevõistluses asuvad medalite eest võistlema Pippi Lotta Enok (KJK Visa), Katre Sofia Palm (Audentese SK) ja Pärl Eelma (Audentese SK).

Meeste 100 m jooksus läheb kindla favoriidina starti Karl Erik Nazarov (Audentese SK), kes on oma isikliku rekordi sel hooajal viinud 10.34 peale. Talle pakuvad konkurentsi Henri Sai (Pärnu SK Altius), Karl Robert Saluri (Tartu SS Kalev), Tanel Visnap (Valga SK Maret-Sport), Ken-Mark Minkovski (Audentese SK), Lukas Lessel (TÜASK), Ats Kivimets (Audentese SK) ja Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev).

Meeste 200 m jooksus võib favoriitidena välja tuua samad nimed - Nazarov, Sai, Minkovski.

Naiste 100 ja 200 m sprindis kuuluvad medalinõudlejate hulka Kreete Verlin (SK Fortis), Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi) ja Ann Marii Kivikas (Pärnu SK Altius).

Meeste tõkkesprindis on peamine kullasoosik Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev). Naiste tõkkesprindis on oodata tulist heitlust Kreete Verlini (SK Fortis), Diana Suumanni (TÜASK), Anna Maria Millendi (Audentese SK), Grit Šadeiko (TÜASK) ja Johanna Ilvese (Rakvere KJK ViKe) vahel.

Meeste 400 m jooksus asub tiitlit kaitsma möödunud aastal Eesti rekordi püstitanud Rasmus Mägi (TÜASK), kes oma põhidistantsil 400 m tõkkejooksus seekord kaasa ei tee. Kuna Mägi on sel hooajal näidanud suurepärast vormi ja uuendanud 400 m tõkkejooksu Eesti rekordit, siis võib ka siledas 400 m jooksus oodata rekordi purunemist.

Marielle Kleemeier (Tartu SS Kalev) läheb Eesti meistritiitleid püüdma nii 400 m tõketega kui ilma tõketeta jooksus.

Meeste kaugushüppe favoriidiks on Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev). Medalimõtetega lähevad starti ka Henrik Kutberg (Audentese SK), Jaak Joonas Uudmäe (Audentese SK) ja Karl Robert Saluri (Tartu SS Kalev).

Naiste kaugushüppes läheb Eesti meistritiitlit kaitsma Lishanna Ilves (Rakvere KJK ViKe), kellele pakuvad konkurentsi Liisa-Maria Lusti (Audentese SK), Anna Panenko (Kohtla-Järve KJK Atleetika) ja Merilyn Uudmäe (Audentese SK).

Kergejõustikufännid ootavad pikisilmi meeste odaviset, kus peale kahe ja poole aastast pausi teeb oma esimese võistluse Eesti rekordiomanik ning 2019. aasta MM-i hõbedamees Magnus Kirt (Audentese SK).

Naiste kõrgushüppes hakkavad meistritiitli eest võitlema meie noored sportlased - Karmen Bruus (Tartu SS Kalev), Elisabeth Pihela (Audentese SK) ja Valeria Smirnova (Tallinna SS Kalev).

Meeste kõrgushüppes on medalinõudlejate ring lai. Talvistel meistrivõistlustel läks kuldmedal jagamisele lausa kolme sportlase vahel, seega saab olema huvitav jälgida, kuidas nüüd medalid jagunevad.

Meeste vasaraheites on kindel favoriit Adam Paul Kelly (Audentese SK), kes on sel hooajal viinud oma isikliku rekordi 74.95-ni. Naiste vasaraheites võib oodata põnevat duelli Eesti rekordiomaniku Kati Ojaloo (KJS Sakala) ja Anna Maria Oreli (Tallinna SS Kalev) vahel.

Naiste teivashüppe favoriit on USAs South-Dakota ülikoolis tudeeriv Marleen Mülla (Rakvere KJK ViKe), kes on sel hooajal võtnud enda nimele Eesti rekordi tulemusega 4.42. Meeste teivashüppes läheb Eesti meistritiitlit püüdma Mülla koolikaaslane Eerik Haamer (TÜASK).

Naiste pikamaadistantsidel (1500 m, 5000 m ja 3000 m takistusjooks) on kõigil aladel üles antud Laura Maasik (Nõmme KJK). Kui ta peaks otsustama kõigil kolmel alal kaasa teha, siis on Maasik kõigil distantsidel eeldatav favoriit. 1500 m jooksus on tema peamine konkurent 15-aastane Viola Hambidge (Pärnu SK Altius). 5000 m distantsil asuvad medalimõtetega starti ka Johanna Ardel (individuaalvõistleja), Pille Hinn (Sparta SS) ja Kaisa Kukk (Tartu SS Kalev). 3000 m takistusjooksus heitlevad medalite eest ka Johanna Ardel ning laskesuusataja Tuuli Tomingas (Viljandi VAK Staier).

Meeste 1500 m jooksus võib oodata põnevat duelli Olavi Allase (Tartu SS Kalev) ja Deniss Šalkauskase (TÜASK) vahel. 5000 m jooksus on stardis kõik eelmise aasta medalimehed - Tiidrek Nurme (TÜASK), Kaur Kivistik (Tartu SS Kalev) ja Leonid Latsepov (Sparta SS). Kivistik on stardis ka 3000 m takistusjooksus.

24. juunil algab Maidlas naiste kuulitõuge kell 13:30 ning meeste kuulitõuge kell 15.00.

Võistluste algus Kadrioru staadionil laupäeval, 25. juunil kell 15:00 ja pühapäeval, 26. juunil kell 14.00.

Ajakava ja stardinimekiri.