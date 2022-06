Võrkpallinaiskond mängis kolm punkti maha, aga võttis Sloveenialt revanši

Eesti naiskond oli suurema osa avageimist tagaajaja rollis ning veel 16:21 kaotusseisus, siis võideti aga viis punkti järjest ning kasutati ära kolmas geimpall. Teise geimi lõpus võitsid eestlannad neli viimast punkti, aga kolmanda geimi lõpus ei suudetud mängu võita 24:22 eduseisust.

Neljandas geimis juhtis Eesti 18:14 ja 19:16, siis lubati aga külalistele lausa kuus punkti järjest. Tugeva kaitsemängu toel toodi tabloole viik, aga geimi lõpp kuulus ikkagi Sloveeniale. Otsustavas geimis ei lubatud Sloveeniat enam kordagi ette ja nii võeti 3:2 võit.

Hõbeliigas on Eesti nüüd kaheksa punktiga kolmas, liidriks on 13 punktiga Portugal, Rootsil on 12 silma ja Sloveenial kuus punkti. 22. juunil võõrustab Eesti punktita jätkavat Luksemburgi ning 26. juunil kohtutakse viimases voorus kodusaalis Portugaliga.

Enne mängu:

Euroopa Hõbeliigas juuni algul Sloveeniale napilt 2:3 kaotanud Eesti naiste võrkpallikoondis ihkab kindlasti magusat revanši. Hõbeliigas on Eesti naiskond seni teeninud ühe võidu ja neli kaotust. Sloveenia suutis eestlannasid oma agressiivsuse ja julgusega mõneti üllatada. Lisaks näitas Mislinjas toimunud mäng, et vastase koosseisuvalikud on üsnagi ettearvamatud.