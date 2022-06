Rekordi uude sekundisse viinud Mägi: olen seda päris pikalt jahtinud

Soomes Turus toimuvatel Paavo Nurmi mängudel püstitas Rasmus Mägi 400 meetri tõkkejooksus Eesti rekordi (47,82). Mägi enda sõnul rekordi püstitamisele ei mõelnud, kuid on õnnelik, et viimaste aastate töö vilja kandis.

"Üllatus see niiväga polnud, pigem ootasin seda, aga esmane emotsioon oli kergendus. Ma olen seda ikkagi päris pikalt jahtinud, olgugi, et alles viimastel kuudel olen tõeliselt aimu saanud, mida tähendab alla 48 sekundi jooksmine. Missioon jätkub ja uued jooksud juba ootavad, et mingit väga suurt õnnestumist kui sellist ka tänases jooksus ei olnud," märkis Mägi.

"Nii hooaja esimestes startides kui ka treeningutes olen seda vormi tundnud. See viimaste kuude võimekus on minu jaoks olnud heas mõttes uutmoodi ja olen saanud end üha kindlamalt tunda. Arvan, et see kõik, mis viimasest kahest-kolmest aastast olen õppinud, on kindlasti vilja kandnud."

Mägi tunnistas, et enne jooksu ta rekordi püstitamisele ei mõelnud. "Tegelikult ma aja peale ei mõelnud, tahtsin teha võimalikult sujuva jooksu. Hooaja kaks esimest jooksu olid head, aga mul oli vaja natukene sujuvust juurde saada. Enne starti mõtlesin, et tingimused peaksid olema suhteliselt soodsad ja mis siin ikka aega raisata, kui enesetunne on hea, siis tuleb lihtsalt oma jooks ära teha."